2019-06-23T10:37:34+03:00
Общество

В Башкирии спасатели предотвратили трагедию на воде: спасены двое маленьких детей

Как утверждает мать, она на минутку отлучилась за полотенцем
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
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В Башкирии благодаря внимательной и слаженной работе спасателей удалось предотвратить трагедию на озере Аслыкуль.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ранним утром воскресенья мать купалась с двумя своими маленькими детьми, четырех и десяти лет, на надувном матрасе. В какой-то момент женщине стало холодно, и она отлучилась за полотенцем, оставив детей одних у берега.

По несчастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент поднялся сильный ветер, и матрас стало уносить. Дети оставались на нем, и в любой момент могли оказаться в воде.

Происходящее заметили спасатели Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах», который тут же бросились на помощь. Они подплыли к матрасу на моторной лодке, сняли с него детей и вернули их матери. Малыши перепугались, но с ними все в порядке.

Напоминаем, что во время нахождения на водоемах, особенно с детьми, нужно оставаться максимально внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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