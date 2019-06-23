В Башкирии спасатели предотвратили трагедию на воде: спасены двое маленьких детей
В Башкирии благодаря внимательной и слаженной работе спасателей удалось предотвратить трагедию на озере Аслыкуль.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ранним утром воскресенья мать купалась с двумя своими маленькими детьми, четырех и десяти лет, на надувном матрасе. В какой-то момент женщине стало холодно, и она отлучилась за полотенцем, оставив детей одних у берега.
По несчастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент поднялся сильный ветер, и матрас стало уносить. Дети оставались на нем, и в любой момент могли оказаться в воде.
Происходящее заметили спасатели Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах», который тут же бросились на помощь. Они подплыли к матрасу на моторной лодке, сняли с него детей и вернули их матери. Малыши перепугались, но с ними все в порядке.
Напоминаем, что во время нахождения на водоемах, особенно с детьми, нужно оставаться максимально внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU