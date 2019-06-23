В Башкирии к таксисту подсела его бывшая учительница: все это закончилось разборками с полицией

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-23T12:02:35+03:00

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Не такой ожидал таксист из Белорецка встречу со своей бывшей учительницей по математике. Вместо ностальгических бесед о былом, приятных воспоминаний, он столкнулся с гневной тирадой, которая со временем перешла в открытую угрозу.

Что послужило причиной такой ненависти, не понимает и сам таксист. По его словам, женщина была выпившей. Он ее забрал с адреса, но на полпути она потребовала вернуться обратно, так как забыла телефон. Водитель выполнил просьбу, и высказал, что у них так не делается. После этих слов заслуженный педагог буквально озверела. Она принялась кричать отборным матом и угрожать таксисту уголовной расправой.

«За меня убьют. Две дочери полковника у меня учатся, я тебе не завидую. С тобой, знаешь, будут разбираться такие люди. У тебя, наверное, наркотики найдут в машине, и ты ничего не сделаешь. Это было уже миллионы раз. Так что молчи, езжай прямо. Это все. У тебя и машину, и квартиру заберут», - это само безобидное, что кричала женщина.

Таксист этого терпеть не стал и вызвал полицейских. Но учительницу не остановило и это.

«Я - учитель высшей категории. Я пьяная, и что? Разве я нарушаю какой-то закон? Я сейчас буду звонить. Если кто-то меня тут задержит, то…», - сотрудники полиции только лишь посмеялись над угрозами в свой адрес. Сам таксист позже написал заявление на свою бывшую учительницу.

Как стало известно, педагог в этот вечер праздновала свадьбу своего сына.

Аудиозапись случившегося имеется в распоряжении редакции «Комсомольской Правды - Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU