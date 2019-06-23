2019-06-23T09:58:47+03:00
Общество

Появились подробности исчезновения 17-летнего Марселя Мустаева в Уфе

Подросток, скорее всего, утонул
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе волонтеры, полиция и спасатели продолжают поиски 17-летнего Марселя Мустаева, который отправился с друзьями на пляж Солнечный, чтобы искупаться в реке Белой, и после этого его никто не видел.

Как рассказала очевидица событий, подросток, скорее всего, утонул. Он был вместе с друзьями в компании около шести человек.

- Их было трое в воде, они плавали довольно долго со стороны деревьев, поэтому никто и не предполагал, что такое может произойти. Когда двое вышли на берег, один обернулся и начал кричать: «Марсель! Марсель!». У них случился шок. Все бросились искать парня, обратились к спасателям, но так и не нашли, - рассказывает уфимка, которая тоже находилась в этот момент на пляже.

Как подозревает очевидица, некоторые из подростков были пьяными.

В настоящий момент поиски пропавшего продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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