В Башкирии ночью на пешеходном переходе сбили пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-23T08:59:45+03:00

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В городе Октябрьском в полночь произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, девочка на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на том же перекрестке вправо поворачивал автомобиль Chevrolet Lanos. Судя по всему, водитель не заметил пешехода и в результате допустил столкновение.

К счастью, маленькая девочка осталась жива. Она получила травмы и получила помощь медиков.

Что касается виновника происшествия, то 35-летний отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В настоящий момент с ним работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU