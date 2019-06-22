2019-06-22T18:29:46+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе после столкновения взорвался автомобиль

Информация о пострадавших сейчас уточняется
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Страшная авария произошла несколько часов назад на автодороге Уфа-Оренбург. Неподалеку от деревни Подлесное Стерлитамакского района столкнулись три автомобиля, после чего один из них загорелся. Очевидцы бросились на помощь, но неожиданно произошел сильный взрыв. По предварительным данным, это был фургон Peugeout Partner, оборудованный газовым баллоном.

Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

- Проезжала мимо, страшное зрелище. Скорая попала навстречу на Первомайске, пожарная чуть раньше, - делится впечатлениями Нюра Ф.

- Тоже проехали, жуть просто. А водитель сгоревшей машины шёл и махал руками, - рассказывает Фаягуль Н.

- Вроде все живы. На обочине сидели в шоковом состоянии. Водитель фуры молодец, пытался потушить со шланга, - сообщает Дамир С.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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