2019-06-23T07:58:07+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Огонь уничтожил бревенчатый домик полностью
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, 22 июня, жители частного сектора в Нефтекамске проснулись от яркого зарева и запаха гари. Полыхал частный бревенчатый дом в переулке Гоголя.

- На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 единиц техники и 9 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины 1965 года рождения. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии спасатели предотвратили трагедию на воде: спасены двое маленьких детей
Появились подробности исчезновения 17-летнего Марселя Мустаева в Уфе
В Башкирии ночью на пешеходном переходе сбили пятилетнюю девочку
Жители Башкирии нашли на помойке огромную змею
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и «Рено Логан»: пострадали 3 человека
В Башкирии во время Сабантуя некоторые магазины продавали алкоголь
В Башкирии загорелась трехкомнатная квартира: погибли два человека
В Башкирии на трассе после столкновения взорвался автомобиль
В Башкирии при попытке побега погиб пациент психоневрологического интерната
В Башкирии во время купания в озере утонул молодой мужчина
Радий Хабиров рассказал о будущем футбола в Уфе
В Уфе на улице Ленина временно ограничат движение транспорта
В Уфе задержали грабителя, напавшего на школьника
«Обтирайте, поите ромашкой»: в Уфе двухмесячная малышка скончалась из-за неправильного лечения
В Башкирии из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей