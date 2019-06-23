В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина
Огонь уничтожил бревенчатый домик полностью
Фото: МЧС по РБ
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Сегодня ночью, 22 июня, жители частного сектора в Нефтекамске проснулись от яркого зарева и запаха гари. Полыхал частный бревенчатый дом в переулке Гоголя.
- На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 единиц техники и 9 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
Фото: МЧС по РБ
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины 1965 года рождения. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU