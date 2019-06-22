В Башкирии при попытке побега погиб пациент психоневрологического интерната
Мужчина сорвался с высоты, перелезая через забор
Фото: официальный сайт медучреждения
Изменить размер текста:
На днях в Благовещенске погиб пациент психоневрологического интерната. Как сообщил источник "КП-Уфа" 54-летний мужчина решил устроить побег, но сорвался с почти двухметровой высоты, перелезая через забор. В критическом состоянии его привезли в больницу, где через несколько часов он скончался в реанимации, так и не приходя в сознание.
Информацию о происшествии подтвердили в республиканском следственном комитете, добавив, что по данному факту организована доследственная проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU