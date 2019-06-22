В Башкирии при попытке побега погиб пациент психоневрологического интерната

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-22T17:45:48+03:00

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На днях в Благовещенске погиб пациент психоневрологического интерната. Как сообщил источник "КП-Уфа" 54-летний мужчина решил устроить побег, но сорвался с почти двухметровой высоты, перелезая через забор. В критическом состоянии его привезли в больницу, где через несколько часов он скончался в реанимации, так и не приходя в сознание.

Информацию о происшествии подтвердили в республиканском следственном комитете, добавив, что по данному факту организована доследственная проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU