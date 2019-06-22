СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-22T15:52:51+03:00

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В Уфе, на улице Ленина временно ограничат движение транспорта. Это связано с тем, что «Уфагорсвет» будет демонтировать уличную иллюминацию.

Проезд будет закрыт с 22.00 до 06.00 часов:

– с 24 по 27 июня – на участке от улицы Революционной до улицы Чернышевского.

– с 27 по 30 июня – на участке от улицы Чернышевского до улицы Пушкина.

Также в это время на указанных участках изменится и маршруты движения общественного транспорта. В связи с этим уфимская мэрия просит горожан отнестись с пониманием к ситуации и заранее продумывать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU