В Башкирии загорелась трехкомнатная квартира: погибли два человека

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-22T19:02:09+03:00

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Сегодня, в ночь на 22 июня, в Белебее загорелась квартира в двухэтажном жилом доме на улице Мебельной. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание началось в трехкомнатной квартире на втором этаже, и вскоре едкий дым заполнил весь подъезд. Спасатели вывели на улицу 15 жильцов.

- На месте работали силы и средства МЧС России в количестве 4 единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU