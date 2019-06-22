В Башкирии загорелась трехкомнатная квартира: погибли два человека
Всего из дома эвакуировали 15 жильцов
Фото: МЧС по РБ
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Сегодня, в ночь на 22 июня, в Белебее загорелась квартира в двухэтажном жилом доме на улице Мебельной. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание началось в трехкомнатной квартире на втором этаже, и вскоре едкий дым заполнил весь подъезд. Спасатели вывели на улицу 15 жильцов.
- На месте работали силы и средства МЧС России в количестве 4 единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU