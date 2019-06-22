«Обтирайте, поите ромашкой»: в Уфе двухмесячная малышка скончалась из-за неправильного лечения

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-22T14:25:39+03:00

У девочки постоянно поднималась температура, а врач утверждала, что все в порядке

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Уфимка Олеся никак не может поверить, что ее двухмесячной крошки-дочери больше нет в живых. Два месяца назад у ребенка стала подниматься температура, и мама обратилась за помощью в детскую поликлинику. Участковый врач, осмотрев девочку, сказала, что это обычная простуда и поводов для беспокойства нет.

- Она сказала, что ребенок до полугода вообще не должен болеть. Сбивайте температуру, обтирайте, поите ромашкой, - передает ГТРК «Башкортостан» слова несчастной женщины.

И хотя температура продолжала скакать, врач не меняла лечение и не назначала дополнительные обследования. В итоге малышке стало совсем плохо, ее отвезли в реанимацию, где она скончалась от общей интоксикации. На следующий день девочке должно было исполниться три месяца.

Как говорит уфимка, руководство больницы обещало разобраться в ситуации, но до сих пор ответа нет. сама врач отказывается говорить с матерью, заявляя, что не видела никаких результатов анализов. Родителям ничего не оставалось, как написать заявление в прокуратуру, чтобы привлечь врача по статье «Причинение вреда здоровью, повлекшее за собой смерть ребенка». Они уже заказали независимую медицинскую экспертизу и намерены обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU