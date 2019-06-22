В Башкирии во время Сабантуя некоторые магазины продавали алкоголь
В Башкирии в дни празднования Сабантуев, несмотря на все запреты, в некоторых магазинах все равно продавался алкоголь. Нарушения выявили в Мишкинском и Краснокамском районах и в Уфе.
В столице республики, например, во время празднования Дня города в 10 магазинах продали 114 бутылок алкогольной продукции, что зафиксировала система ЕГАИС. А 15 июня «отличились» 10 магазинов в Краснокамском, Дуванском, Мечетлинском и Белорецком районах.
- В целом наблюдается тенденция уменьшения количества нарушений, - пояснил заместитель председателя Госкомитета республики по торговле Ильгам Бикбулатов. – Торговые организации становятся более дисциплинированными в этом плане. Безусловно, свою роль играют средства массовой информации, своевременно и регулярно освещающие тему запрета продажи алкоголя в установленные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU