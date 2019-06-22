2019-06-22T19:34:46+03:00
Общество

В Башкирии во время Сабантуя некоторые магазины продавали алкоголь

В Уфе на День города реализовали 114 бутылок запретной продукции
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителейФото: Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей
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В Башкирии в дни празднования Сабантуев, несмотря на все запреты, в некоторых магазинах все равно продавался алкоголь. Нарушения выявили в Мишкинском и Краснокамском районах и в Уфе.

В столице республики, например, во время празднования Дня города в 10 магазинах продали 114 бутылок алкогольной продукции, что зафиксировала система ЕГАИС. А 15 июня «отличились» 10 магазинов в Краснокамском, Дуванском, Мечетлинском и Белорецком районах.

- В целом наблюдается тенденция уменьшения количества нарушений, - пояснил заместитель председателя Госкомитета республики по торговле Ильгам Бикбулатов. – Торговые организации становятся более дисциплинированными в этом плане. Безусловно, свою роль играют средства массовой информации, своевременно и регулярно освещающие тему запрета продажи алкоголя в установленные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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