В Башкирии во время Сабантуя некоторые магазины продавали алкоголь

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-22T19:34:46+03:00

В Уфе на День города реализовали 114 бутылок запретной продукции

Изменить размер текста: A A

В Башкирии в дни празднования Сабантуев, несмотря на все запреты, в некоторых магазинах все равно продавался алкоголь. Нарушения выявили в Мишкинском и Краснокамском районах и в Уфе.

В столице республики, например, во время празднования Дня города в 10 магазинах продали 114 бутылок алкогольной продукции, что зафиксировала система ЕГАИС. А 15 июня «отличились» 10 магазинов в Краснокамском, Дуванском, Мечетлинском и Белорецком районах.

- В целом наблюдается тенденция уменьшения количества нарушений, - пояснил заместитель председателя Госкомитета республики по торговле Ильгам Бикбулатов. – Торговые организации становятся более дисциплинированными в этом плане. Безусловно, свою роль играют средства массовой информации, своевременно и регулярно освещающие тему запрета продажи алкоголя в установленные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU