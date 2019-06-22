Жительнице Башкирии вернули прах отца, погибшего в боях в Новгородской области

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-22T12:47:15+03:00

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Сегодня, 22 июня, в России отмечается скорбная дата - 78 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. Более 700 тысяч солдат из Башкирии ушли на фронт, чтобы защитить Родину от врага, и почти половина, 322 тысячи человек, не вернулись домой, погибнув на полях сражений

В ходе рабочей поездки в Сибай руководитель региона Радий Хабиров поучаствовал в мероприятии в честь Дня памяти и скорби и возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в парке Победы. Из Сибая (тогда еще рабочего поселка) на фронт ушли 350 мужчин: многие из них погибли, а некоторые долгие годы оставались пропавшими без вести.

Долгое время пропавшим без вести был и 29-летний красноармеец 145-ой стрелковой бригады Ефим Иванович Назаров. Он ушел на фронт, оставив в родном поселке жену и детей, и погиб в бою 2 июня 1942 года у деревни Рамушево Старорусского района Новгородской области. Лишь только в 2019 году в рамках Всероссийской акции «Вернуться домой» его прах был передан родной дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU