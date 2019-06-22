2019-06-22T11:29:04+03:00
Общество

В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»

В Сибай прибыли бизнесмены из 11 стран
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: портал РrouralФото: портал Рroural
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Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек. Прибыли бизнесмены из 11 стран мира, включая Францию, Турцию, Сербию и Казахстан.

В торжественной церемонии открытия участвовали врио главы Башкирии Радий Хабиров, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Всего намечено 12 деловых мероприятий, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием туризма, сохранением экологии и других проектов, выгодных для инвестиций.

— Цель форума - сделать так, чтобы экономика задышала, заработала, чтобы мы открыли все наши возможности для инвесторов, появлялись рабочие места, социальные и объекты благоустройства. Чтобы дети могли ходить в садики, школы, физкультурно оздоровительные комплексы, чтобы люди на улицах улыбались, — передает слова Радия Хабирова портал Рroural.

ИСТОЧНИК KP.RU

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