В Башкирии из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей
Вчера днем, 21 июня, в спасательную службу поступило сообщение, что в Белебее загорелась квартира в пятиэтажке на улице Волгоградской. Соседи заметили, что из окна квартиры на третьем этаже валит дым, и вызвали пожарных. Выяснилось, что вспыхнула лоджия, и дым заполнил верхние квартиры.
Фото: МЧС по РБ
- На месте работали 3 единицы спецтехники и 7 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Из зоны опасного действия факторов пожара спасатели вывели 30 человек, из которые пятеро дети.
Вскоре возгорание было локализовано, а потом ликвидировано. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU