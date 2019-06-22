В Уфе разыскивают 17-летнего Марселя Мустаева
Парень отправился купаться на реку Белую и пропал
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфе полиция и волонтеры разыскивают 17-летнего Марселя Мустаева, который вчера, 21 июня, отправился купаться в районе Монумента и пропал. Волонтеры объявили о сборе, чтобы прочесать местность вдоль реки Белой со стороны пляжа и ниже по течению. Однако никто не оставляет надежды, что подросток будет найдет живым и невредимым.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, черные волосы, зеленые глаза.
Особые приметы: на спине шрам по всей длине.
Был одет: плавки.
Если вам что-то известно о местонахождении Марселя Мустаева, просьба сообщить в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU