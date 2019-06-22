2019-06-22T10:14:11+03:00
Происшествия

В Башкирии опрокинулась лодка и ударила ребенка по голове

Пострадавшего отвезли в больницу и оказали помощь
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Неприятное происшествие произошло вчера вечером, 21 июня, в Дюртюлях. Местный житель вместе с 11-летним ребенком решили покататься на резиновой лодке с небольшим мотором в искусственном водоеме неподалеку от города. Вот только волна опрокинула легкую лодку, и ее пассажиры оказались в воде. Не обошлось без травм: неуправляемая лодка зацепила по касательной голову и голень ребенка.

Как сообщили в региональном МЧС, спасатели помогли пострадавшим выбраться на берег. Ребенка немедленно госпитализировали, и сейчас угрозы его жизни никакой нет. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, что это не первый случай ЧП на воде. Накануне в Белорецке утонула 11-летняя девочка. Плавающий поблизости мужчина попытался спасти малышку, но не успел. Тело ребенка извлекли из воды местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии водитель «Лады Калины» не справился с управлением и опрокинулся в кювет
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего парня из Челябинской области
В одном из городов Башкирии реконструируют главную площадь за 85 млн рублей
Жителей Башкирии напугал пьяный водитель, катавшийся по селу
Какой будет погода в Башкирии в июле и августе 2019 года
В Башкирии страховые чиновники отказывались выплачивать компенсацию ребенку-инвалиду
В Уфе ограничили захоронения на городском кладбище
Болельщики определили лучшего игрока «Уфы» по итогам сезона
В Башкирии состоялся летний фестиваль Burger & BBQ Fest - 2019
Уфимец убил двоих гостей и заснул рядом с телами
В банке рассказали, как кассирша могла вынести 26 млн рублей
В Башкирии мать с тремя детьми спаслись из ночного пожара
В Уфе начнется строительство улицы Валерия Лесунова
В Башкирии водителя будут судить за "пьяное" ДТП, где погибла 16-летняя девушка