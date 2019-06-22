В Башкирии опрокинулась лодка и ударила ребенка по голове

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-22T10:14:11+03:00

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Неприятное происшествие произошло вчера вечером, 21 июня, в Дюртюлях. Местный житель вместе с 11-летним ребенком решили покататься на резиновой лодке с небольшим мотором в искусственном водоеме неподалеку от города. Вот только волна опрокинула легкую лодку, и ее пассажиры оказались в воде. Не обошлось без травм: неуправляемая лодка зацепила по касательной голову и голень ребенка.

Как сообщили в региональном МЧС, спасатели помогли пострадавшим выбраться на берег. Ребенка немедленно госпитализировали, и сейчас угрозы его жизни никакой нет. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, что это не первый случай ЧП на воде. Накануне в Белорецке утонула 11-летняя девочка. Плавающий поблизости мужчина попытался спасти малышку, но не успел. Тело ребенка извлекли из воды местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU