2019-06-22T20:03:57+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и «Рено Логан»: пострадали 3 человека

Одного из пострадавших зажало в салоне, потребовалась помощь спасателей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет ЧС по РБФото: Госкомитет ЧС по РБ
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Крупное ДТП произошло вчера днем, 21 июня, в Белорецке. На дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Рено Логан». От мощного удара обе машины серьезно пострадали, трем пассажирам понадобилась помощь спасателей и медиков.

- На место выезжали сотрудники аварийно-спасательной службы, медики и полиция. Спасатели деблокировали одного пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, - уточнили в пресс-службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

- Всего за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2600 нарушений правил дорожного движения, задержаны 62 нетрезвых водителя, - уточнили в республиканской Госавтоиспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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