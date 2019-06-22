В одном из городов Башкирии реконструируют главную площадь за 85 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-22T08:29:14+03:00

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Вчера, 21 июня, в Ишимбае прошло рабочее совещание, в котором приняли участие члены правительства республики и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. На собрании обсуждались лучшие конкурсные проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году победителями конкурса от Башкирии стали проекты от Белебея, Бирска и Ишимбая. Теперь города-победители получат 245 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств.

Например, в Ишимбае по проекту реконструируют главную городскую площадь. Здесь будет и амфитеатр, и сквер, и детская площадка, и выставочная зона, и шашечный сад, и зона отдыха для студентов, и арт-кафе, и даже сухие фонтаны. На этот проект из федерального бюджета планируется выделить 85 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU