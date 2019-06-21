Какой будет погода в Башкирии в июле и августе 2019 года

СЕГОДНЯ 21:41 2019-06-21T21:41:00+03:00

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По прогнозам синоптиков оставшиеся два месяца лета в Башкирии будут прохладными и дождливыми.

Напомним, что в июне на территории республики почти не было по-настоящему жарких дней. Насладиться летней жарой жители республики смогли лишь в начале мая. Прогноз синоптиков на два оставшихся месяца позитивным назвать нельзя.

Так, весь июль на территории республики будут идти дожди и грозы. Кратковременные прояснения ожидаются лишь в период с по 16 и 19 числа. Температура воздуха в эти дни днем поднимется до 25 градусов, а ночью похолодает до 12. В остальные дни столбик термометра днем не будет превышать отметки в 20 градусов.

В августе ситуация не улучшится. На территории Башкирии ожидается такая же пасмурная и прохладная погода. В середине месяца дневная температура воздуха и вовсе опустится до 15 градусов, на ночью похолодает до 8. С 18 числа ожидается повышение температуры воздуха днем до 20 градусов. В конце месяца вновь похолодает и начнутся грозовые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU