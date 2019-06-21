В Уфе ограничили захоронения на городском кладбище
Правила будут действовать с 22 июня
В Уфе запретили новые захоронения на Южном кладбищеФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 22 июня власти Уфы ограничили захоронения усопших на Южном кладбище.
В пресс-службе городской администрации объяснили, что захоронения можно будет делать только рядом с могилами родственников при наличии зарезервированного места или по окончанию срока минерализации.
Также в администрации напомнили, что сейчас основным городским погостом Уфы является Серверное кладбище.
Напомним, что ранее сообщалось, что в администрации города и республики намерены расширять территорию Северного кладбища и строить новое. Некоторым местным жителям такая идея пришлась не по нраву.
ИСТОЧНИК KP.RU