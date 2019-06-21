Уфимец убил двоих гостей и заснул рядом с телами
56-летний уфимец зарезал двоих человек и лег спать.
По данным Следкома республики, жуткий случай произошел в Орджоникидзевском районе Уфы 19 июня. 56-летний местный житель выпивал в саду вместе со своим знакомым и подругой. Вдруг убийца начал спорить со своей гостьей. За нее заступился второй мужчина. Испугавшись, душегуб схватил нож и ударил соперника. Такая же участь ждала и женщину. Несчастные скончались на месте. После этого убийца лег спать рядом с телами.
На утра в дом пришла супруга убийцы, которая вызвала полицейских. В Следкоме рассказали, что мужчина признался в убийстве своего соперника. Гостью он убивать не хотел.
По факту убийства двух человек стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU