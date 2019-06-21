Уфимец убил двоих гостей и заснул рядом с телами

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-21T16:40:10+03:00

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56-летний уфимец зарезал двоих человек и лег спать.

По данным Следкома республики, жуткий случай произошел в Орджоникидзевском районе Уфы 19 июня. 56-летний местный житель выпивал в саду вместе со своим знакомым и подругой. Вдруг убийца начал спорить со своей гостьей. За нее заступился второй мужчина. Испугавшись, душегуб схватил нож и ударил соперника. Такая же участь ждала и женщину. Несчастные скончались на месте. После этого убийца лег спать рядом с телами.

На утра в дом пришла супруга убийцы, которая вызвала полицейских. В Следкоме рассказали, что мужчина признался в убийстве своего соперника. Гостью он убивать не хотел.

По факту убийства двух человек стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU