2019-06-21T17:37:42+03:00
Спорт

Болельщики определили лучшего игрока «Уфы» по итогам сезона

Им стал нигерийский нападающий Сильвестр Игбун
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: пресс-служба ФК "Уфа"Фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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На сайте ФК «Уфа» завершилось голосование на лучшего игрока сезона по версии болельщиков. Большинство поклонников столичного клуба отдали предпочтение нигерийскому нападающему Сильвестру Игбуну – 46,4% голосов. В завершившимся сезоне он провел 35 матчей, забил 11 голов и трижды стал ассистентом. В списке лучших бомбардиров Российский премьер-лиги африканский форвард занял 7 место.

Ближайший преследователь Игбуна, вратарь Александр Беленов, заручился поддержкой 18,9% болельщиков. В сезоне 2018/19 он провел 37 встреч, в 10 из которых оставил свои ворота нетронутыми.

Тройку призеров замкнул молдавский опорник Кэтэлин Карп. Он набрал 13,3% голосов. Полузащитник принял участие в 31 противостоянии. Карп отличился двумя голами и отдал столько же результативных передач.

В минувшем сезоне «Уфа» смогла сохранить прописку в элите российского футбола. Финишировав на 14-м месте, в стыковом мачте столичный клуб обыграл «Томь» с итоговым счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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