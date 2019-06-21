Болельщики определили лучшего игрока «Уфы» по итогам сезона
На сайте ФК «Уфа» завершилось голосование на лучшего игрока сезона по версии болельщиков. Большинство поклонников столичного клуба отдали предпочтение нигерийскому нападающему Сильвестру Игбуну – 46,4% голосов. В завершившимся сезоне он провел 35 матчей, забил 11 голов и трижды стал ассистентом. В списке лучших бомбардиров Российский премьер-лиги африканский форвард занял 7 место.
Ближайший преследователь Игбуна, вратарь Александр Беленов, заручился поддержкой 18,9% болельщиков. В сезоне 2018/19 он провел 37 встреч, в 10 из которых оставил свои ворота нетронутыми.
Тройку призеров замкнул молдавский опорник Кэтэлин Карп. Он набрал 13,3% голосов. Полузащитник принял участие в 31 противостоянии. Карп отличился двумя голами и отдал столько же результативных передач.
В минувшем сезоне «Уфа» смогла сохранить прописку в элите российского футбола. Финишировав на 14-м месте, в стыковом мачте столичный клуб обыграл «Томь» с итоговым счетом 2:1.
ИСТОЧНИК KP.RU