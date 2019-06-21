2019-06-21T15:26:08+03:00
Происшествия

В Башкирии водителя будут судить за "пьяное" ДТП, где погибла 16-летняя девушка

Расследование дела подошло к концу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: блог главного госавтоинспектора РБФото: блог главного госавтоинспектора РБ
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27-летний житель Зилаирского района готовится предстать перед судом за «пьяное» ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.

Трагедия случилась в прошлом августе. Молодой человек был пьян, но это не удержало его от поездки. Он сел за руль «Дэу Нексии» и повез пятерых пассажиров по трассе Магнитогорск – Ира. В очередной поворот парень не вписался, автомобиль вылетел на «встречку» и столкнулся с «Тойотой Королла».

В результате 16-летняя пассажирка, студентка сибайского педагогического колледжа, погибла на месте. Оба водителя и четыре пассажира «Нексии» получили травмы и попали в больницу.

- В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении регионального Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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