В Башкирии водителя будут судить за "пьяное" ДТП, где погибла 16-летняя девушка
27-летний житель Зилаирского района готовится предстать перед судом за «пьяное» ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Трагедия случилась в прошлом августе. Молодой человек был пьян, но это не удержало его от поездки. Он сел за руль «Дэу Нексии» и повез пятерых пассажиров по трассе Магнитогорск – Ира. В очередной поворот парень не вписался, автомобиль вылетел на «встречку» и столкнулся с «Тойотой Королла».
В результате 16-летняя пассажирка, студентка сибайского педагогического колледжа, погибла на месте. Оба водителя и четыре пассажира «Нексии» получили травмы и попали в больницу.
- В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении регионального Следкома.
ИСТОЧНИК KP.RU