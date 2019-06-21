2019-06-21T14:48:40+03:00
Политика

Радий Хабиров рассказал, чем займется, если проиграет выборы главы Башкирии

Об этом врио главы республики сообщил в социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров рассказал, что будет делать, если его не выберут главой республики в сентябре.

- Мне всегда с детства родители говорили: ты должен иметь профессию. Настоящую. Не про «поговорить» или «покомандовать», а уметь что-то делать руками. Первую такую профессию – фрезеровщика – я получил на заводе. А стропальщиком и штукатуром стал в стройотряде. Так что, если не выберут в сентябре – на кусок хлеба всегда заработаю, - написал Хабиров.

Напомним, выборы главы Башкирии пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На данный момент в Центризбирком республики документы о выдвижении кандидатом на пост подали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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