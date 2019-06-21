2019-06-21T14:26:07+03:00
Общество

«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Человек года»

Проголосовать может каждый
Поделиться:
Изменить размер текста:

С помощью народного голосования мы выберем лучших из лучших в каждой области бизнеса и общественной деятельности. Каждый желающий может предложить свои кандидатуры, мы уверены, что среди ваших коллег и знакомых много незаурядных личностей, которые сделали нечто особенно выдающееся. Мы определим, кто был лучше других, кто может войти в историю. А вот кто в ней останется – выбирать будете уже вы.

Голосование будет проходить в несколько этапов, и уже в конце 2019 года мы узнаем, кто же, по мнению наших читателей и нашей редакции, станет «Человеком года».

Вся подробная информация о конкурсе по ссылке: https://www.ufa.kp.ru/best/ufa/chelovek_goda/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В банке рассказали, как кассирша могла вынести 26 млн рублей
В Башкирии мать с тремя детьми спаслись из ночного пожара
В Уфе начнется строительство улицы Валерия Лесунова
В Башкирии водителя будут судить за "пьяное" ДТП, где погибла 16-летняя девушка
Новая акция от «БКС Брокер»: 100 000 рублей на счёт каждую неделю
В Башкирии неизвестные расстреляли собак в приюте
Радий Хабиров рассказал, чем займется, если проиграет выборы главы Башкирии
В Башкирии «легковушка» влетела под фуру, водитель погиб
В Уфе родители праздновали день рождения и потеряли дочь
Стали известны имена двух последних кандидатов на пост главы Башкирии
Выходные в Башкирии будут жаркими
В Уфе перекроют движение на Индустриальном шоссе
На водоеме в Башкирии утонула 11-летняя девочка
В Башкирии посадили четырех участников опасной банды
В Уфе ограничат движение по улице Владивостокской
Кредитный портфель ВТБ в Башкортостане превысил 80 млрд рублей
Спасатель из Уфы на отдыхе вытащил из воды тонущего парня
В общежитии в Башкирии обнаружили тело младенца
Расходы бюджета Башкирии выросли на 10 млрд рублей
Глава сельсовета в Башкирии предстанет перед судом по уголовному делу
В Башкирии для жителей установили скамейки-великаны
Глава Башкирии поручил увековечить память генерал-лейтенанта полиции Ахметханова
«Чернобыль в Башкирии?»: жителей республики напугало необычное облако