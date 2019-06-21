2019-06-21T15:08:07+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестные расстреляли собак в приюте

Несколько животных погибли
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Приют для животных, расположенный возле Салавата, подвергся нападению. Неизвестные явились в центр передержки и открыли стрельбу по беззащитным собакам. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", большинство животных в приюте были инвалидами.

Следы расправы волонтеры центра обнаружили утром, когда приехали навестить питомцев. Вокруг была кровь, ни одной из 20 собак не было. Сотрудники приюта отыскали шесть мертвых животных, судьба оставшихся неизвестна.

Волонтеры обратились в полицию в надежде найти и наказать убийц. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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