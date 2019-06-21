Выходные в Башкирии будут жаркими
Синоптики дали прогноз на ближайшие два дня
Погода в выходные порадует жителей Башкирии
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Жителей Башкирии в эти выходные ожидает настоящая жара. Суббота идеально подойдет для похода на пляж. В этот день не будет никаких осадков и сильного ветра, к которым мы уже успели привыкнуть за последние несколько недель. Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла. В горной местности упадет до 5°. Днем столбик термометра поднимется до 23-28°.
На следующий день станет еще теплее. Синоптики обещают дневную температуру в пределах 27-32° и умеренный ветер. Знойная идиллия подпортится только в северных районах, где пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью прогнозируются 13-18°, в горных районах до 8°.
ИСТОЧНИК KP.RU