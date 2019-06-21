В Башкирии мать с тремя детьми спаслись из ночного пожара
В ночь на 21 июня пожарных вызвали в село Уршакбашкарамалы Миякинского района. Тревожный звонок поступил около 4 часов утра. На месте выяснилось, что горит частный дом по улице Ленина и примыкающая веранда.
Когда пожар только начался, в доме находилась женщина и три ее ребенка 15-ти, 13-ти и 9 лет. Все они спали. К счастью, дым «учуял» пожарный извещатель. Он подал сигнал, который разбудил хозяйку. Женщина заметила, что в спальне пахнет гарью, кинулась будить дочку и двух сыновей, а потом все вместе они выскочили на улицу.
- Пожар локализован в 03:54, открытое горение ликвидировано в 04:11. В результате пожара погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по республике.
Причины и обстоятельства ЧП установит дознаватель.
ИСТОЧНИК KP.RU