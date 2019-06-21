2019-06-21T15:56:57+03:00
Происшествия

В Башкирии мать с тремя детьми спаслись из ночного пожара

Им помог пожарный извещатель
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В ночь на 21 июня пожарных вызвали в село Уршакбашкарамалы Миякинского района. Тревожный звонок поступил около 4 часов утра. На месте выяснилось, что горит частный дом по улице Ленина и примыкающая веранда.

Когда пожар только начался, в доме находилась женщина и три ее ребенка 15-ти, 13-ти и 9 лет. Все они спали. К счастью, дым «учуял» пожарный извещатель. Он подал сигнал, который разбудил хозяйку. Женщина заметила, что в спальне пахнет гарью, кинулась будить дочку и двух сыновей, а потом все вместе они выскочили на улицу.

- Пожар локализован в 03:54, открытое горение ликвидировано в 04:11. В результате пожара погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по республике.

Причины и обстоятельства ЧП установит дознаватель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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