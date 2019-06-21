В Башкирии страховые чиновники отказывались выплачивать компенсацию ребенку-инвалиду

СЕГОДНЯ 20:25 2019-06-21T20:34:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии чиновники из Фонда социального страхования отказывались выплачивать материальную компенсацию 7-летней девочке с инвалидностью. Она страдает тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата, и врачи направили её на операцию в Санкт-Петербург. По возвращении мать ребенка обратилась в региональное отделение ФСС за получением предусмотренной законом компенсации за проезд. Сотрудники фонда платить отказались, сославшись на то, что женщина не получила путевые листы.

Мама девочки обратилась в прокуратуру Кировского района Уфы. Правоохранители провели проверку. Прокурор потребовала в суде обязать выплатить более 25 тысяч рублей компенсации за проезд матери и ребенка в обе стороны. Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU