В Башкирии «легковушка» влетела под фуру, водитель погиб

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-21T14:32:04+03:00

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Накануне днем, 20 июня, в Иглинском районе Башкирии случилась серьезная авария. На трассе М-5 возле поворота на село Алаторка «Жигули» влетели под фуру «Скания».

Проезжавшие мимо водители сняли последствия аварии на видео. На кадрах видно, что удар пришелся туда, где сидел водитель «легковушки». «Иглинские вести» сообщают, что мужчина получил тяжелые травмы, врачи не смогли его спасти.

Причины аварии установят дорожные полицейские.

Из-за ДТП на дороге возник затор, машины были вынуждены стоять в пробке, растянувшейся на несколько километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/715911" frameborder="0"></iframe> Авария на трассе М-5 в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU