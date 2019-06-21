В Башкирии посадили четырех участников опасной банды

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-21T12:47:34+03:00

Другие члены банды получили от 11 до 13 лет лишения свободы

В ходе обысков были обнаружены вещи с символикой запрещенной в России организации

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 июня, осудили четырех членов бандитской группы. Они обвинялись в бандитизм, вымогательстве, разбойном нападении и угоне. Организатора банды – жителя Ишимбая – суд приговорил к 14 годам тюрьмы. Его сообщники получили от 11 до 13 лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что в 2015 году житель Ишимбая создал вооруженную банду. Он вовлек туда четырех своих знаком и распределил их роли. Члены банды, используя огнестрельное оружие, совершили ряд уголовных преступлений. По данным МВД республики, на территории Стерлитамака и Ишимбайского района они занимались вымогательством и разбоем. Преступники также угнали автомобиль. Всего за счет своих злодеяний они получили почти 600 тысяч рублей.

В МВД республики также объяснили, что у жуликов обнаружено и изъято 18 единиц огнестрельного оружия: карабинов, пистолетов, обрез и около 700 единиц боеприпасов.

«КП-Уфа», стало известно что среди оружия также были найдены 4 взрывных устройства, религиозная литература и инструкция с символикой запрещенной в России организации. В инструкции содержались рекомендации по использованию программного обеспечения в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU