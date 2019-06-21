В Уфе ограничат движение по улице Владивостокской

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-21T12:10:17+03:00

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Уже завтра, 22 июня, в Уфе будет перекрыта улица Владивостокская. В мэрии города объяснили, что рабочие будут прокладывать техническую полосу. Для этих целей проезжую часть перекроют полностью, но поквартально. Работы продлятся с 9 утра до 5 вечера.

Всего в рамках ремонта на улице уложат 7200 квадратных метров нового асфальта, обустроят тротуар и техническую полосу, еще 900 «квадратов» тротуара планируют подновить.

- После завершения работ будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика, - заверили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU