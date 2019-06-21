2019-06-21T14:19:41+03:00
Общество

В Уфе родители праздновали день рождения и потеряли дочь

Найти маму и папу девочке помогал такой же пьяный мужчина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пьяный мужчина подобрал ребенка и пытался найти родителейПьяный мужчина подобрал ребенка и пытался найти родителей
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Накануне в столице республики потерялся 3-летний ребенок. К счастью, жители быстро нашли малыша.

Как оказалось, молодые родители праздновали день рождения главы семьи и оставили своё чадо в одном из супермакетов на улице Мушникова. Предположительно пьяный мужчина обнаружил маленькую девочку и забрал к себе. Выяснить местоположения ребенка удалось по камерам видеонаблюдения. По словам очевидцев, нетрезвый прохожий просто пытался помочь ей найти своих родителей.

– Тому мужчине, который унес девочку, досталось. Пару раз заехали по лицу, пока не успели увезти его, – поделился информацией в соцсети один из свидетелей.

По всей видимости, нетрезвого поисковика увезли в отдел полиции.

После того, как девочка нашлась, мужчину, вероятно, забрали в полицию

После того, как девочка нашлась, мужчину, вероятно, забрали в полицию

ИСТОЧНИК KP.RU

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