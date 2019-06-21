В Уфе перекроют движение на Индустриальном шоссе
На участке дороги будут строить эстакаду
Участок дороги перекроют на 4 дня
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В мэрии Уфы рассказали, что перекроют участок дороги на Индустриальном шоссе в районе АЗС «Лукойл».
Движение ограничат на четыре дня с 6:00 до 23:00. Проезд для транспорта будет недоступен в ближайшие выходные – 22 и 23 июня, а также 29 и 30 июня. В это время рабочие займутся строительством эстакады в рамках реконструкции ООО «БашРТС» изношенной тепломагистрали.
Проводимые работы увеличат срок службы теплосети и позволят снизить уровень аварийности на участке.
В администрации также отметили, что движение трамваев по маршруту №8 будет приостановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU