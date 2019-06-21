2019-06-21T10:55:34+03:00
Общество

Расходы бюджета Башкирии выросли на 10 млрд рублей

В минфине сообщили, что значительная часть денег еще не освоена
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Профицит составил 5 млрд рублейПрофицит составил 5 млрд рублей
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В министерстве финансов Башкирии отчитались об исполнении бюджета за январь-май текущего года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года расходы значительно выросли – на 10,1 млрд рублей.

За первые пять месяцев из бюджета потрачено 72 млрд рублей. По словам и.о. минфина республики Лиры Игтисамовой, столь высокий показатель связан с тем, что на данный момент освоены только 32,9% расходов.

Тем не менее бюджет республики не остался в минусе: в казну по итогам января-мая пришли 77 млрд рублей. Соответственно, профицит составил 5 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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