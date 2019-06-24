Житель Башкирии расплатился с долгами, лишившись авто

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-24T07:18:21+03:00

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Житель Октябрьского накопил 217 тысяч рублей долгов по налогам и штрафам. Приставы неоднократно пытались призвать должника к ответу, но тот расплачиваться по счетам не спешил. До недавнего момента...

Во время рейдов на дорогах инспекторы ГИБДД остановили БМВ. При проверке выяснилось, что водитель иномарки тот самый злостный неплательщик. Воспользовавшись моментом и единственным оставшимся рычагом давления, приставы наложили на иномарку арест.

В Управлении ФССП по Башкирии рассказали, что перспектива остаться пешим вынудила мужчину прямо на месте расплатиться по долгам. Он заплатил 144 тысячи рублей собственно задолженности и 73 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU