2019-06-24T07:18:21+03:00
Общество

Житель Башкирии расплатился с долгами, лишившись авто

Приставы арестовали его БМВ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Октябрьского накопил 217 тысяч рублей долгов по налогам и штрафам. Приставы неоднократно пытались призвать должника к ответу, но тот расплачиваться по счетам не спешил. До недавнего момента...

Во время рейдов на дорогах инспекторы ГИБДД остановили БМВ. При проверке выяснилось, что водитель иномарки тот самый злостный неплательщик. Воспользовавшись моментом и единственным оставшимся рычагом давления, приставы наложили на иномарку арест.

В Управлении ФССП по Башкирии рассказали, что перспектива остаться пешим вынудила мужчину прямо на месте расплатиться по долгам. Он заплатил 144 тысячи рублей собственно задолженности и 73 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 33-летней Гузель Хисамовой
«Вдруг эта махина заломает меня»: врио главы Башкирии рассказал о поединке с Сигалом
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Человек года»
Зарезавший трех человек в Башкирии страдал шизофренией
«Выбросились маски и погас свет»: самолет из Уфы совершил аварийную посадку
Жители Башкирии получат новый выходной день
Сегодня в Башкирии ожидаются сильный ветер, град и грозы
На улице Зорге в Уфе появился новый арт-объект
Вечер кровавого ужаса в Башкирии: мужчина ходил по улицам и убивал людей
В Татарстане загорелся уфимский теплоход со 129 пассажирами на борту
В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком
Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»
В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик
Уфимка смогла снизить стоимость проезда на маршрутке после разговора с водителем
МЧС Башкирии экстренно предупреждает население о резком усилении ветра