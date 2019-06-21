2019-06-21T11:45:45+03:00
Общество

Спасатель из Уфы на отдыхе вытащил из воды тонущего парня

Оказалось, что тот вовсе не умел плавать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Сотрудник поисково-спасательного отряда Уфы Тимур Зинатуллин 20 июня отдыхал с друзьями близ деревни Абзаново. Молодые люди купались в Инзере, когда Тимур заметил тонущего человека. Мужчина уже с головой ушел под воду.

Не мешкая ни секунды, спасатель ринулся в холодную реку. Ему пришлось проплыть полсотни метров, прежде чем он добрался до утопающего. Тимур нырнул, подхватил несчастного и поднял его на поверхность. Уже на берегу выяснилось, что 25-летний парень зашел в реку, не умея плавать. Думал, что там не так глубоко, объяснил он спасателю, когда оправился от потрясения.

- В медицинской помощи молодой человек не нуждался и после инцидента ушел домой, - пояснили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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