СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-21T15:32:54+03:00

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В конце июня - начале июля в Уфе начнется строительство улицы Валерия Лесунова. Работы развернутся на участке от Сельской Богородской до бульвара Баландина и от улицы Лесунова до Ферина.

В мэрии Уфы рассказали, что на первом этапе будет проложена четырехполосная дорога, построен тротуар шириной до трех метров и велодорожка – 2,25 метра. На втором этапе работы охватят бульвар Баландина на участке от улицы Лесунова до Ферина. Тут тоже появится дорога из четырех полос, тротуар и полоса для велосипедистов.

Работы рассчитаны на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU