2019-06-21T14:06:18+03:00
Общество

Стали известны имена двух последних кандидатов на пост главы Башкирии

Документы в ЦИК подали Алексей Молокин и Рамиля Саитова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Последние кандидаты подали документы на пост главы БашкирииПоследние кандидаты подали документы на пост главы Башкирии
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В Центризбирком в последний день приёма документов о выдвижении на пост главы Башкирии зарегистрировались два кандидата: Алексей Молокин и Рамиля Саитова. 32-летний Молокин представляет партию Социальной защиты. Он родился в Уфе. Саитова выдвинулась от «Российской Социалистической партии. Ей 52 года, и она так же уроженка столицы.

Всего на должность главы Башкирии подали документы 11 кандидатов.

ЦИК официально завершил этап приема документов после 20 июня. Дальше кандидатам нужно будет пройти так называемый муниципальный фильтр, собрав в свою поддержку 454 подписи от депутатов представительных органов муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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