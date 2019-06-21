Стали известны имена двух последних кандидатов на пост главы Башкирии

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-21T14:06:18+03:00

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В Центризбирком в последний день приёма документов о выдвижении на пост главы Башкирии зарегистрировались два кандидата: Алексей Молокин и Рамиля Саитова. 32-летний Молокин представляет партию Социальной защиты. Он родился в Уфе. Саитова выдвинулась от «Российской Социалистической партии. Ей 52 года, и она так же уроженка столицы.

Всего на должность главы Башкирии подали документы 11 кандидатов.

ЦИК официально завершил этап приема документов после 20 июня. Дальше кандидатам нужно будет пройти так называемый муниципальный фильтр, собрав в свою поддержку 454 подписи от депутатов представительных органов муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU