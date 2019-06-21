Глава Башкирии поручил увековечить память генерал-лейтенанта полиции Ахметханова

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-21T08:51:04+03:00

Его именем хотят назвать школу и улицу

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Глава Башкирии распорядился увековечить память своего друга вице-премьера правительства республики, генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. Соответствующий указ Радий Хабиров уже подписал.

В соответствии с документом, в селе Малояз Салаватского района планируется установить бюст Ахметханова, а среднюю школу в селе Турналы назвать в его честь и установить мемориальную доску.

Кроме того, в планах - организовать ежегодный всероссийский турнир по борьбе куреш и конкурс начальной военной подготовки среди кадетских классов, посвящённые памяти генерал-лейтенанта полиции.

В честь Ахметханова также может быть названа одна из улиц Уфы. Такую возможность обсудят депутаты Горсовета.

- Источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, будут определены Министерством финансов РБ, - говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

Напомним, 56-летний вице-премьер правительства Башкирии Артур Ахметханов скончался в мае после продолжительной болезни. У него осталась жена и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU