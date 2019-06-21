В Башкирии для жителей установили скамейки-великаны

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-21T09:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях жители дома 13А по улице Ленина в Нефтекамске обнаружили во дворе любопытное явление. Коммунальщики установили перед каждым подъездом скамьи, построенные словно для великанов. Местные жители сфотографировали этот «ЖКХ-арт-объект» и выложили снимок в социальные сети. Курьезный случай заметили корреспонденты издания «ПроНефтекамск».

Доподлинно неизвестно, чем руководствовались в управляющей компании, которая ставила эти скамейки. Ясно лишь, что взобраться на них смогут только молодые и сильные нефтекамцы. При условии, что не испугаются высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU