2019-06-21T09:22:18+03:00
Недвижимость

В Башкирии для жителей установили скамейки-великаны

Курьезный случай произошел во дворе одной из многоэтажек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: «ПроНефтекамск»Фото: «ПроНефтекамск»
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На днях жители дома 13А по улице Ленина в Нефтекамске обнаружили во дворе любопытное явление. Коммунальщики установили перед каждым подъездом скамьи, построенные словно для великанов. Местные жители сфотографировали этот «ЖКХ-арт-объект» и выложили снимок в социальные сети. Курьезный случай заметили корреспонденты издания «ПроНефтекамск».

Доподлинно неизвестно, чем руководствовались в управляющей компании, которая ставила эти скамейки. Ясно лишь, что взобраться на них смогут только молодые и сильные нефтекамцы. При условии, что не испугаются высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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