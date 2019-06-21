«Чернобыль в Башкирии?»: жителей республики напугало необычное облако
Жителей Башкирии озадачило странное облако, напоминающее по форме ядерный гриб. Его заметили в небе над Мелеузом на днях. Облако было довольно большим и угрожающе нависало над дорогой. Свидетели необычного небесного явления успели сделать несколько фотографий.
- Это что, Чернобыль в Башкирии? – вопрошали в соцсетях местные жители.
По словам одного из комментаторов, такие облака появляются над водоемами из-за резкого подъема температуры. Влага начинает интенсивно испаряться, создавая подобные огромные облака.
К слову, не менее фантастическое облако наблюдали на днях и в небе над Раевским. Возможно, причиной появления таких облаков действительно стало резкое потепление.
Фото: соцсети
А вот такое облако заметили в небе над Равевским
ИСТОЧНИК KP.RU