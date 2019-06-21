«Чернобыль в Башкирии?»: жителей республики напугало необычное облако

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-21T08:19:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Башкирии озадачило странное облако, напоминающее по форме ядерный гриб. Его заметили в небе над Мелеузом на днях. Облако было довольно большим и угрожающе нависало над дорогой. Свидетели необычного небесного явления успели сделать несколько фотографий.

- Это что, Чернобыль в Башкирии? – вопрошали в соцсетях местные жители.

По словам одного из комментаторов, такие облака появляются над водоемами из-за резкого подъема температуры. Влага начинает интенсивно испаряться, создавая подобные огромные облака.

К слову, не менее фантастическое облако наблюдали на днях и в небе над Раевским. Возможно, причиной появления таких облаков действительно стало резкое потепление.

Фото: соцсети

А вот такое облако заметили в небе над Равевским

ИСТОЧНИК KP.RU