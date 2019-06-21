2019-06-21T07:57:38+03:00
Общество

В Башкирии наградили лучших учителей года

Они получили премии главы республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Лучшие учителя Башкирии удостоились премий главы региона. Распоряжение о присуждении наград подписал врио главы республики Радий Хабиров. В списке обладателей премий – учителя башкирского, татарского и русского языков, а также молодые педагоги – всего 25 человек.

Лучшим учителем башкирского языка была признана Гульшат Габитова – педагог уфимской школы №7, лучшим учителем русского языка и литературы – сотрудница Субханкуловской средней общеобразовательной школы в Туймазинском районе Елена Бакиева, лучшим учителем татарского языка и литературы - учитель средней общеобразовательной школы села Учпили в Дюртюлинском районе Айгуль Фархутдинова.

Лучшим молодым учителем назвали преподавателя изобразительного искусства из лицея № 160 города Уфы Ангелину Тимирову, а учителем года - замдиректора по учебно-воспитательной работе и учителя экономики уфимской гимназии № 47 имени Гайдара Ирину Хисматуллину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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