Жителей Башкирии напугал пьяный водитель, катавшийся по селу

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-22T07:54:07+03:00

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Житель деревни Лекаревка Уфимского района Башкирии крепко выпил и решил покататься на своей машине. Односельчане пришли в ужас от того, что он вытворял за рулем. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что напуганные люди позвонили своему участковому, капитану полиции Рамилю Камалетдинову. Тот вместе с коллегами из дорожно-постовой службы приехал в деревню и вместе они задержали 59-летнего мужчину. Водитель уже успел нарушить ПДД.

Отзывчивость сотрудника полиции произвела впечатление на местных жителей, и они написали письмо на имя министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева, где отметили высокий профессионализм участкового и его компетентность.

ИСТОЧНИК KP.RU