Жителей Башкирии напугал пьяный водитель, катавшийся по селу
Житель деревни Лекаревка Уфимского района Башкирии крепко выпил и решил покататься на своей машине. Односельчане пришли в ужас от того, что он вытворял за рулем. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что напуганные люди позвонили своему участковому, капитану полиции Рамилю Камалетдинову. Тот вместе с коллегами из дорожно-постовой службы приехал в деревню и вместе они задержали 59-летнего мужчину. Водитель уже успел нарушить ПДД.
Отзывчивость сотрудника полиции произвела впечатление на местных жителей, и они написали письмо на имя министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева, где отметили высокий профессионализм участкового и его компетентность.
ИСТОЧНИК KP.RU