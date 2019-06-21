В банке рассказали, как кассирша могла вынести 26 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-21T16:06:05+03:00

Даже охранника не смутил тот факт, что Луиза покинула кассовое помещение с большой сумкой

Судя по всему, персонал просто проглядел кражу

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Страна продолжает обсуждать историю 36-летней Луизы Хайруллиной. Многие люди задаются вопросом, как кассирше банка в Башкирии удалось совершить идеальное преступление: украсть 23 млн рублей и испариться вместо со всей семьей.

Одна из сотрудниц банка поделилась своей точкой зрения на этот счет. По мнению женщины, на руку Луизе сыграла невнимательность персонала отделения.

— Эта [кража - прим.ред.] получилась в результате того, что люди работают, игнорируя инструкции. Даже охранника не смутил тот факт, что она вышла из кассового помещения с большой сумкой, - приводит слова банковской служащей портал Proural.info.

По словам девушки, денежное хранилище закрывает заведующий кассы или управляющий, но не старший кассир.

- В первую очередь это косяк руководителя, он не выявил изначально схему махинации, - полагает сотрудница банка.

ИСТОЧНИК KP.RU