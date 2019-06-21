В банке рассказали, как кассирша могла вынести 26 млн рублей
Страна продолжает обсуждать историю 36-летней Луизы Хайруллиной. Многие люди задаются вопросом, как кассирше банка в Башкирии удалось совершить идеальное преступление: украсть 23 млн рублей и испариться вместо со всей семьей.
Одна из сотрудниц банка поделилась своей точкой зрения на этот счет. По мнению женщины, на руку Луизе сыграла невнимательность персонала отделения.
— Эта [кража - прим.ред.] получилась в результате того, что люди работают, игнорируя инструкции. Даже охранника не смутил тот факт, что она вышла из кассового помещения с большой сумкой, - приводит слова банковской служащей портал Proural.info.
По словам девушки, денежное хранилище закрывает заведующий кассы или управляющий, но не старший кассир.
- В первую очередь это косяк руководителя, он не выявил изначально схему махинации, - полагает сотрудница банка.
ИСТОЧНИК KP.RU