На новой набережной в Уфе демонтировали «виселицы» после критики горожан

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-21T07:13:04+03:00

Сейчас проектная организация решает вопрос об изменении вида данных конструкций

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Недавно на новой уфимской набережной установили любопытные конструкции – стилизованные под старину столбы. Оказалось, что это душевые стойки. Только вот креатив властей и дизайнеров никто не оценил.

Блогер Денис К. даже сравнил их с эшафотом, процитировав композицию «Полигон» рэпера Oxxxymiron: «Эшафот и мешок, неизбежной победы стяг. Какие-то шуты на потешном столбе висят». Пользователи соцсетей поддержали уфимца.

Накануне выяснилось, что душевые, похожие больше на виселицы, демонтировали. Связано это с обрушившейся критикой местных жителей.

- Душевые стойки на сегодняшний день демонтированы, проектная организация решает вопрос внесения в проект изменений, касающихся внешнего вида душевых стоек, - сказал Марсель Байдавлетов, пресс-секретарь уфимской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU