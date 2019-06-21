На новой набережной в Уфе демонтировали «виселицы» после критики горожан
Недавно на новой уфимской набережной установили любопытные конструкции – стилизованные под старину столбы. Оказалось, что это душевые стойки. Только вот креатив властей и дизайнеров никто не оценил.
Блогер Денис К. даже сравнил их с эшафотом, процитировав композицию «Полигон» рэпера Oxxxymiron: «Эшафот и мешок, неизбежной победы стяг. Какие-то шуты на потешном столбе висят». Пользователи соцсетей поддержали уфимца.
Накануне выяснилось, что душевые, похожие больше на виселицы, демонтировали. Связано это с обрушившейся критикой местных жителей.
- Душевые стойки на сегодняшний день демонтированы, проектная организация решает вопрос внесения в проект изменений, касающихся внешнего вида душевых стоек, - сказал Марсель Байдавлетов, пресс-секретарь уфимской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU