В Башкирии осудили адвоката, который пытался продать квартиру клиента без его ведома

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-21T06:58:43+03:00

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В Сибае осудили члена Адвокатской палаты Башкирии за фальсификацию доказательств и мошенничество. 37-летний правозащитник получил реальный срок.

Как установили следствие и суд, в марте 2012 года потерпевший обратился за оказанием юридической помощи к адвокату. Он попросил помочь оформить завещание в отношении конкретного лица на квартиру, а также подготовить необходимые для этого документы.

Через 2 года потерпевший снова обратился за помощью к правозащитнику. На этот раз попросил аннулировать ранее оформленное завещание на принадлежащую ему квартиру.

Но адвокат оказался недобросовестным и пожелал заполучить право собственности на квартиру. Для этого он изготовил фиктивный договор купли-продажи, в котором было прописано, что потерпевший продает квартиру родственнику адвоката за общую сумму 950 тысяч рублей. Правозащитник документы подписал собственноручно от своего имени, как представитель потерпевшего.

В суде он пытался ввести в заблуждение судью, чтобы окончательно забрать квартиру. Однако суд засомневался в подлинности представленных документов, вызвал самого потерпевшего, который опроверг доводы, приведенные адвокатом.

- В ходе следствия и суда подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, - сообщили в следкоме.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить 100 тысяч штрафа, к тому же ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение 3 лет.

Защита обжалована решение, но суд отказал в удовлетворении жалобы. Осужденный взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU