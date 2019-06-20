2019-06-20T20:05:46+03:00
Экономика

Уфимский изобретатель нашел способ экономить на отоплении школ до 2,5 млн за сезон

Проект одобрили на очередном заседании «Инвестчаса» в башкирском правительстве
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот видео сюжета телеканала «Вся Уфа»
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На днях на совещании в башкирском правительстве в формате «Инвестчас» был рассмотрен проект уфимского инженера изобретателя Фарида Акчурина. Он разработал инновационную технологию экономии тепловой энергии. Сам ученый не скрывает, что в основу его проекта легли исследования инженеров прошлого – в СССР уже предлагали нечто похожее.

Суть технологии, которую предлагает внедрить во всех башкирских школах Акчурин, заключается в конструкции, похожей на стенд в сантехническом магазине. Сплетение пластиковых труб и прикрепленные к ним конвекционные радиаторы, а именно их них состоит отопительный прибор, должны нагревать помещение в 120 кв. м. до 32 градусов всего за час. Для этого нужно лишь разогреть емкости до 40-50 градусов. Если добавить туда масло, то отдача тепла будет больше в 2-3 раза.

Сейчас изобретением Фарида Акчурина всерьез заинтересовались чиновники башкирского правительства. Если ему удастся реализовать проект и установить приборы в школах республики, то каждый год образовательные учреждения смогут экономить на отоплении от 50-60 тысяч рублей до 2,5 млн рублей, передает столичный телеканал «Вся Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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