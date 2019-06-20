2019-06-20T17:45:29+03:00
Происшествия

В Уфе две злоумышленницы сняли порчу с женщины за 670 тысяч рублей

Сейчас их разыскивает полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший вторник, 18 июня, в Уфе произошел вопиющий случай. С заявлением в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая утверждает, что стала жертвой мошенниц. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, потерпевшая рассказала, как около полудня к ней подошли две неизвестные женщины и заявили, что на ней лежит порча.

По данным собеседника «Комсомольской правды – Уфа», инцидент произошел в районе дома №165 по улице Комсомольская. Злоумышленницы предложили доверчивой уфимке снять порчу за круглую сумму. Под этим предлогом они похитили у нее 670 тысяч рублей и скрылись. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

Сейчас полицейские объявили мошенниц в розыск, составлен их примерный фоторобот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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