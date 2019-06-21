В Башкирии появится туристический комплекс за 1,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:44 2019-06-21T06:44:27+03:00

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В Ишимбайском районе планируется постройка масштабного туристического комплекса. Соответствующий проект на «Инвестчасе» представил Радию Хабирову гендиректор компании «Тайрук» Владимир Никитин.

Реализация комплекса включает в себя три этапа. На первом планируется благоустройство парка вокруг Тайрукского пруда в центральной части Ишимбая. Здесь расположатся зоны для проведения мероприятий, а также детские и спортивные площадки. Два остальных этапа предусматривают строительство горнолыжной базы и создание деревни «Кук-Караук» рядом с селом Макарова.

Общий объем вложений в проект составит 1,3 млрд рублей. Реализовать туристические объекты предприниматель планируют к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU